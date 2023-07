Experimente mit Wow-Effekt: Hier werden kleine Forscher neugierig

Wie kann man über Wasser laufen? Warum sprudeln Badebomben? Oder: Wie funktioniert eine Lavalampe?

Die Lösung ist gar nicht so kompliziert, all diese Fragen lassen sich kinderleicht beantworten – wie das funktioniert, zeigen die Experten vom Science Pool in Wien-Simmering, allen voran Leiterin Gerlinde Heil: „Wissenschaft ist ein Teil unseres Lebens. Sobald Kinder Fragen an das Warum und Wie geht das? haben, wollen sie ihrer Welt auch auf den Grund gehen. Meistens wollen schon Vierjährige ihre eigenen Experimente spielerisch und mit viel Spaß durchführen.“

Deshalb gibt es im Science Pool schon Workshops für Kindergartenkinder, bei denen sie spielerisch in die Welt von Mathematik, Physik, Chemie und Biologie eintauchen können. „Kinder lernen zum Teil schon mit vier Jahren eigene Computerprogramme zu schreiben, wissen aber nicht, was das in der tatsächlichen Lebenswelt bedeutet.“ Wichtig ist Heil, dass Kinder, aber auch interessierte Erwachsene unabhängig von ihren finanziellen Mitteln an den Programmen teilnehmen können, etwa im Rahmen der Summer City Camps der Stadt Wien oder in Kooperation mit Pädagogischen Hochschulen.