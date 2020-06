Spurensuche im Kriegsarchiv

Niederösterreich

Tepperberg

Und in dieser Fülle soll es möglich sein, einen Bauernsohn auszu finden? Auch noch so große Archive haben ihre eigene, gewachsene Ordnung, in der sich Profis wie Hofrat Christophund sein MitarbeiterManuel Peterszel zurechtfinden. "Wenn Sie Geburtsdatum und Geburtsort wissen und wir Glück haben, finden wir ihn in der Grundbuchevidenz." Das sind Militärdatenblätter der k.u.k.-Monarchie mit den bei der Stellung vermerkten Daten.

Anders als viele Unterlagen aus der Monarchie sind jene vom Gebiet des heutigen Österreichs erhalten geblieben. Ein Glück für mich. Mein Großvater stammte aus dem Bezirk Scheibbs. Laut Familienerzählungen rückte er 1912 ein und kam zu einer Einheit in Sarajewo. Nach Kriegsausbruch wurde er schon im September 1914 in Serbien schwerst verwundet. Ein Schrapnell zerfetzte seinen Bauch, schlecht sei es um ihn gestanden. Doch er überlebte, bekam mit meiner Großmutter sieben Kinder. Die vielen, nicht operablen Splitter dürften ihm sein Leben lang Beschwerden gemacht haben.

Auf den langen Gängen im Tiefspeicher geht mir die Lebensgeschichte des unbekannten Opas durch den Kopf. In kühler Atmosphäre mit modernen Lüftungsrohren wechseln sich dicke Brandschutztüren mit historischen Porträts und barocken Feldherren-Statuen ab. Auch Prinz Eugen findet sich darunter.