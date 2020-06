Facebook beschwichtigt Datenschützer

Von der EU erhofft sich der Facebook-Manager, dass das derzeit in Vorbereitung befindliche neue Datenschutz-Gesetz klar formuliert, aber in der Umsetzung nicht frustrierend und innovationsfeindlich ausfalle. "Wir erwarten uns eher eine Evolution bestehender Maßnahmen, als eine Revolution", so Allan. Die derzeitige Verunsicherung führt Allan zu einem Gutteil auch auf die Unwissenheit von Usern wie Kritikern zurück: "Wir sind ein recht neues Service. Viele verstehen nicht, wie die Plattform funktioniert und malen sich die schlimmsten Dinge aus."



Für EU-Kommissarin Kroes führt kein Weg an einem europäischen Datenschutzgesetz vorbei. "Bei allen gesellschaftlichen Vorteilen, die das Internet bietet, muss die Transparenz und Vertrauenswürdigkeit, wie mit persönlichen Daten umgegangen wird, gewährleistet bleiben." Weiters forderte Kroes mehr Kontrolle über die eigenen Daten. Wenn Profile von einer Plattform zur nächsten mitgenommen werden könnten - wie etwa die Rufnummern im Mobilfunkbereich - würde sich dies positiv auf die Konkurrenzsituation auswirken und so Plattform-Betreiber ebenfalls zu mehr Transparenz und faireren Rahmenbedingungen für User bewegen.