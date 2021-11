Zuckerlwerkstatt eröffnet neue Schaumanufaktur in Wien

Am 11. November öffnet in Wien eine neue Schaumanufaktur der "Zuckerlwerkstatt". In der Führichgasse 3 können Besucherinnen und Besucher auf 260 Quadratmetern in die Welt des 150 Jahre alten Bonbon-Handwerks eintauchen und täglich bei der Produktion zusehen. Im integrierten Shop kann man die handgemachten Zuckerl dann mitnehmen.