Zero Waste: Brauerei stellt aus Biertreber vegane Laibchen her

Bei Stiegl fallen jährlich rund 19.000 Tonnen Treber an. "Mit den neuen Produkten sparen wir gegenüber einem konventionellen industriellen Rindfleisch bis zu 94 Prozent an CO 2 -Emissionen und bis zu 83 Prozent an Wasserverbrauch ein. Jeder Bissen ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz", so Start-up-Gründer Martin Jager.

Vorerst gibt es die Innovation beim Großhändler Metro – für Privathaushalte sind Neuheiten in Entwicklung.