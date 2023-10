X.O Grill expandiert und eröffnet zweites Lokal in Wien

Am Konzept halten die gebürtigen Oberösterreicher fest: Das Fleisch von geschlachteten Milchkühen kauft das Duo direkt bei den Schlachthöfen – vor allem in Oberösterreich, aber auch in Salzburg, Tirol und der Steiermark. Nach dem Schlachten reift das Fleisch sieben Wochen im Reiferaum, damit die Enzyme die Muskelfasern zart machen. Das Rindfleisch wird in den X.O-Grill-Restaurants vor Ort mit einer Maschine täglich frisch faschiert.