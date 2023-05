“In vielen seiner Restaurants rund um den Globus wird der österreichischen Küche Respekt erwiesen. Fast überall gibt es hochwertiges Wiener Schnitzel, mancherorts sogar Kärntner Kasnudeln. Auch wenn Wolfgang Puck seine großen Erfolge in den USA feierte, hat er seine Wurzeln nie vergessen", so Martina und Karl Hohenlohe.

Gault&Millau begleitet Wolfgang Puck schon sein halbes Leben lang. Er erinnert sich gut an den Besuch von Gründer Christian Millau in den 1980er Jahren: "Wir waren im Spago in Los Angeles ausreserviert, plötzlich stand Millau mit drei weiteren Personen da. Wir erkannten ihn nicht und er wartete fast eine Stunde auf einen freien Tisch. Trotzdem war er sehr zufrieden und schrieb uns eine gute Bewertung. Gault&Millau war damals für uns Köche das interessanteste Gourmetmagazin. In den USA gab es nichts Vergleichbares, schon gar keine Koch-TV-Shows wie heute. Durch Gault&Millau erfuhren wir, was Troisgros und die anderen großen Köche Frankreichs machten."

Pucks jahrzehntelanger Freund und ehemaliger Wiener Bürgermeister Michael Häupl hielt im Festsaal des Palais Coburg die Laudatio: "Es ist faszinierend, welche Weltkarriere der Kärntner Bub gemacht hat und vor allem wie er sie gemacht hat. Geld verdienen ist schon wichtig, aber Wolfgangs Motivation ist eine andere: Er will Menschen Freude bereiten. Er lebt vor, wie man positiv motiviert und begeistert. Ein Besuch in seinen Restaurants ist wie eine Party, ein Essen bei Wolfgang Puck verbindet man immer mit guter Laune. Das Einzige, was ich mir noch wünsche ist, dass es neben dem Restaurant am Flughafen auch ein Puck-Wirtshaus in der Stadt gibt. Entschuldigung, Restaurant meine ich. Schenk uns ein Puck-Restaurant!"

Prominente Gäste wie Sacher-Grande Dame Elisabeth Gürtler, AUA-Chefin Annette Mann oder der Kabarettist Florian Scheuba applaudierten dem weltberühmten Koch. Auch seine Familie feierte mit ihm im Palais Coburg, darunter auch sein Sohn Byron, der eben erst ein Praktikum im Steirereck absolviert hat.

