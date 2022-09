Wie ein Ex-Snowboardprofi bester junger Sommelier Europas wurde

Spitzensport

Dass der Gastro-Profi die Kulinarik-Szene oft mit dem Spitzensport vergleicht, kommt nicht von ungefähr: In beiden Branchen ähneln sich die Passion und die positive Verrücktheit der Protagonisten sehr. Was mitunter ein Grund war, warum sich Unterrainer in seinem neuen Berufsumfeld auch schnell wohl gefühlt hat.



Zwar war ihm die Branche als Sohn des Kirchenwirts in die Wiege gelegt, er nahm aber doch einen Umweg. Und zwar als Snowboard-Profi bei Bewerben in aller Welt, was ihn 2006 bis zu den Olympischen Winterspielen brachte. Er nahm am Cross-Event der Männer teil. Gerne erwähnt er, wie wichtig die Kenntnis der Bodenbeschaffenheit für Snowboarder ist. Vieles darüber, aber auch über Hangexpositionen und Mikroklimatik hat er sich in seinen Sportlerjahren angeeignet.