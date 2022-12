Weltkulturerbe: Was das französische Baguette so besonders macht

Napoleons Bäcker als Erfinder?

Woher das Baguette ursprünglich stammt, darüber ranken sich Mythen. Eine Legende besagt, dass die Bäcker von Napoleon Bonaparte die längliche Form erfunden haben, um sie für seine Truppen leichter transportieren zu können. Andere behaupten, dass es tatsächlich ein österreichischer Bäcker erfunden hat, nämlich August Zang.

Frankreichs Bäcker zeigten sich jedenfalls sehr erfreut über die Auszeichnung als Weltkulturerbe. Christophe Moussu, Lehrer an der renommierten Kochschule Ferrandi in Paris, gab die Neuigkeit gleich seiner Baguette-Klasse bekannt. "Ich bin sehr glücklich", sagte er unter dem Jubel seiner Schüler. Eine seiner Auszubildenden, die 54-Jährige Patricia Filardi, versuchte zu erklären, was das Baguette so besonders macht: "Es geht um die Knusprigkeit des Baguettes, die weiche Seite der Krume. Es ist außergewöhnlich", sagte sie.