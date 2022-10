Wein & Co am Schottentor erstrahlt im Schick der Wiener Werkstätte

Zwei Jahrzehnte lang war die Filiale des Weinhändlers "Wein & Co" am Schottentor der Startpunkt für eine vinophile Tour durch die Wiener Innenstadt. Jetzt eröffnete das Geschäft im Neorenaissance-Architekturjuwel von Emil von Förster nach einem Totalumbau erneut – in komplett neuem Look.

Absoluter Blickfang sind das extravagante Lichtspiel aus 80 Burgunderflaschen und die neu freigelegte Galerie: Durch die Entfernung einer Zwischendecke kommen die architektonischen Vorzüge des Ringstraßen-Gebäudes - wie die hohen Bogenfenster - stärker zur Geltung. Verantwortlich für den Umbau zeigt sich Architektin Edith Rettenbacher und die Design-Agentur Werbereich.