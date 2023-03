Dreiste Irreführung im Netz: Was Kollagenpulver wirklich kann

Der Mediziner kann aber sehr wohl unterstreichen, dass Aminosäuren, die im Kollagen enthalten sind, das Bindegewebe stärken und Faszien und Sehnen geschmeidig halten. "Wer ein, zwei Mal in der Woche Fleisch isst oder noch besser Suppen, in denen Knochen vom Huhn mitgekocht wurden, hat sicherlich genug Kollagen."

Hühnersuppe ist besser

Diesen Tipp haben sich offenbar auch Promis wie Halle Berry und Heidi Klum zu Herzen genommen. Letztere hat in Interviews schon mehrmals erklärt, dass sie für straffe Haut jeden Morgen ein großes Glas Hühnersuppe trinkt.

Metka: "Neben den Aminosäuren Cholin, Cystein und Prolin, ist Lysin in größeren Mengen ausschließlich in Hühnerfleisch enthalten. Diese Bausteine des Kollagens können viel leichter vom Körper verwertet werden als jene in Ergänzungspräparaten."