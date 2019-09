Beauty-Drinks mit Kollagen und Hyaluron: Nur ein Werbeschmäh?

Sie enthalten keinen Alkohol, sind aber dennoch aktuell in aller Munde. Das Angebot an Beauty Shots, also kleinen Fläschchen, die mit Nahrungsergänzungsmitteln gefüllt sind, wächst rasant. Geworben wird vor allem mit zwei Inhaltsstoffen: Hyaluronsäure und Kollagen. Täglich getrunken sollen diese die Haut von innen heraus schöner machen. Kann das funktionieren – oder handelt es sich nur um einen neuen Marketingschmäh der Beauty-Industrie?

Für die Haut erfüllen sowohl Hyaluronsäure als auch Kollagen einen wichtigen Zweck. "Erstere ist im Körper für die Wasserbindung zuständig und fungiert als Feuchtigkeitsspeicher. Sie ist dafür zuständig, dass die Haut prall aussieht", erklärt Golnaz Delir, Dermatologin im Kuzbari Zentrum, im Gespräch mit dem KURIER. " Kollagen hingegen sind für deren Straffheit verantwortlich." Somit sind beide essenziell für die Hautstruktur.

Sowohl der Anteil an Hyaluronsäure als auch an Kollagen lässt mit zunehmendem Alter nach. "Ab Mitte zwanzig beginnt dieser Prozess in der Regel", erklärt Patrick Brunner, Dermatologe an der Klinik der MedUni Wien.

Wissen, das sich die Beauty-Industrie seit Langem zunutze machen will. Cremen, die mit Hyaluronsäure oder Kollagen versetzt sind, gehören zu den Bestsellern in den Parfümerien. Diese haben laut Brunner auch ihre Berechtigung. "Durch die Wasserbindungskapazität gibt es natürlich einen oberflächlich aufquellenden Effekt."