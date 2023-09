Veganer Lachs aus 3D-Drucker kommt in den Supermarkt

Das Wiener Start-up Revo Foods arbeitet seit Jahren an der Entwicklung von Fisch-Ersatzprodukten auf veganer Basis. Für ihren Ansatz eines pflanzenbasierten Lachsfilets, das in Geschmack, Konsistenz und Zubereitung möglichst nahe an das Original herankommt, warb die Firma zuletzt Forschungsfördermittel in Millionenhöhe ein.

Ab Donnerstag, 14. September, wird das aus Pilzproteinen hergestellte Fischfilet in Supermärkten erhältlich sein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.