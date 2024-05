75 Jahre Soletti: Warum aus einer Brezel ein Stangerl und eine Marke wurde

Kein Wunder also, dass auch der Markenname zum sogenannten Deonym wurde, das für die gesamte Gattung steht. Was nicht nur hübscher klingt als das simple, durchaus korrekte Wort „Salzstange“. Sondern auch Verwechslungen mit dem klassischen Salzstangerl verhindert. Das in Österreich um einiges dicker und vor allem länger als die Soletti-Standardgröße von exakt elf Zentimetern ist.

Nun muss ehrlicherweise gesagt werden, dass Soletti das Knabber-Salzstangerl nicht erfunden hat. Es entstand vermutlich in den USA, als pretzel stick. Deutsche Auswanderer hatten ihre Brezelrezepte mitgebracht. Auch die Technik, Backwaren in eine Laugenlösung zu tauchen, wurde auf die daraus entstandenen pretzel sticks angewendet. Das Prinzip, Teig vor dem Backen in Natronlauge zu tauchen, ist allerdings viel länger bekannt. Die Lauge setzt Aminosäuren im Teig frei – diese reagieren mit dem enthaltenen Zucker. Was zur braunen Farbe und dem typischen Geschmack von Laugenbackwaren führt.