So gut schmeckt Kardamom - nicht nur in Keksen

Was eint Österreich, Schweden, die arabische Halbinsel und Indien zur Weihnachtszeit? Die Verwendung von Kardamom in der Küche! Wenn auch in vollkommen unterschiedlichen Speisen und in ganz unterschiedlicher Intensität. Das ist wohl dem vielfältigen Geschmack geschuldet – von feurig über pfeffrig bis zitronig.

In Indien gilt Kardamom als König der Gewürze. Von hier stammt er auch, hier befindet sich eines der Hauptanbaugebiete. Er wird für Currys, aber auch Süßspeisen verwendet.

Auf der arabischen Halbinsel lassen Nomaden ihren Kaffee mit jeder Menge Kardamom kochen. Für Europäer ein eingehendes Geschmackserlebnis, für manche soll daher eine Prise des Gewürzes im Espresso mehr als genug sein.