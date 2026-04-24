Schnittlauchblüten verwerten: 3 geniale Ideen für die Küche

Schnittlauch blüht lilafarben – das schaut nicht nur schön aus, sondern ist auch genießbar. Es heißt zwar immer wieder, die Blüten wären giftig – aber das stimmt nicht. Im Gegenteil: Sie schmecken intensiv und etwas süß, wegen des darin enthaltenen Nektars.

Richtig ernten

Um die Blüten zu ernten, geht man am besten in der Früh raus, nimmt eine Schere und schneidet sie ab. Es gibt zwei Varianten, die offenen Blüten und die noch fest verschlossenen: Noch fest verschlossene Schnittlauchblüten können wie Kapern verwendet werden und machen sich auch gut im Salat – weil sie knackig-würzig sind. Offene Blüten eignen sich als Zierde.

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Man kann die Blüten – natur, pur – mit Schnittlauchröllchen auf dem Butterbrot essen. Allerdings sind jene Schnittlauchhalme, die Blüten tragen, eher hart und geschmacklos. Daher: Röllchen ja – aber nur von jenen Halmen ohne Blüte! Ideal für: