Wine vinegar being poured into a canning jar full of chives blossoms
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Schnittlauchblüten verwerten: 3 geniale Ideen für die Küche

Kann man Schnittlauchblüten wirklich essen? Selbstverständlich - sie schmecken herrlich.

Gabriele Kuhn

von Gabriele Kuhn

Schnittlauch blüht lilafarben – das schaut nicht nur schön aus, sondern ist auch genießbar. Es heißt zwar immer wieder, die Blüten wären giftig – aber das stimmt nicht. Im Gegenteil: Sie schmecken intensiv und etwas süß, wegen des darin enthaltenen Nektars.

Richtig ernten

Um die Blüten zu ernten, geht man am besten in der Früh raus, nimmt eine Schere und schneidet sie ab. Es gibt zwei Varianten, die offenen Blüten und die noch fest verschlossenen: Noch fest verschlossene Schnittlauchblüten können wie Kapern verwendet werden und machen sich auch gut im Salat – weil sie knackig-würzig sind.  Offene Blüten eignen sich als Zierde.

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Man kann die Blüten – natur, pur – mit Schnittlauchröllchen auf dem Butterbrot essen. Allerdings sind jene Schnittlauchhalme, die Blüten tragen, eher hart und geschmacklos. Daher: Röllchen ja – aber nur von jenen Halmen ohne Blüte! Ideal für:

  • Frischkäse, Topfen, Hummus: sehr schön und geschmacklich passend.
  • In Kräuterbutter oder Kräutertopfen: Blüten erst am Schluss unterheben.
  • Über Eierspeisen: Omelett, Rührei, pochiertes Ei.
  • Zu Erdäpfeln: Ofenkartoffeln, Kartoffelsalat, Rahmkartoffeln.
  • In Essig einlegen: Schnittlauchblüten in hellen Essig geben, einige Tage ziehen lassen – ergibt einen zart rosa, würzigen Blütenessig.
  • Als Deko für Salate oder Suppen: erst beim Servieren darüberstreuen, nicht mitkochen.

3 Rezepte:

1. Schnittlauchblüten-Essig

Zutaten:

  • 30 – 40 Schnittlauchblüten
  • 500 ml milder Weinesseig
  • evtl. ein paar Pfefferkörner und Senfkörner

Zubereitung:

  1. Blüten waschen und danach trocken tupfen.
  2. In ein gut gereinigtes Schraubglas füllen.
  3. Alles mit dem Essig auffüllen, das Glas verschließen.
  4. Alles eine Woche lang ziehen lassen, dazwischen immer wieder schütteln.
  5. Der Essig wird danach durch ein Sieb mit Tuch in eine sterilisierte Flasche gegossen.

Der Essig hat nun eine „schnittlauchig-scharfe“ Note und peppt den Salat auf.

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2. Schnittlauchblüten-Butter

Zutaten:

  • 250 g Butter
  • 2 Zehen Knoblauch
  • 25 – 30 Schnittlauchblüten
  • Schnittlauch
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung:

  1. Die Butter vorsichtig weich werden lassen – aber nicht flüssig.
  2. Knoblauch pressen, zur Butter geben.
  3. Die Blüten waschen und trocken tupfen. Die Blütenblätter werden abgezupft, der Schnittlauch wird in Ringe geschnitten.
  4. Blüten und Ringe in die Butter mischen, salzen, pfeffern, kalt stellen.

Schnittlauchblüten-Butter passt wunderbar zu frischem Bauernbrot aber auch zu Fisch.

Wissenswertes zum Schnittlauch

  • Wann blüht Schnittlauch? Die Hauptblütezeit des Schnittlauchs ist im Frühsommer (Mai bis August)
  • Wann ist Schnittlauch am schärfsten? Kurz vor der Blüte sind die Schnittlauchhalme am schärfsten
  • Warum schmeckt Schnittlauch manchmal holzig? Nach der Blüte schmecken die Halme mit den Blüten oft holzig
  • Schmecken Schnittlauchsamen? Die Samen, die sich nach der Blüte ausbilden, schmecken nicht

3. Schnittlauchblüten-Kapern

Zutaten:

  • 150 ml Weißweinessig
  • 1 EL Honig
  • 1 TL Senfkörner
  • 1 TL Pfefferkörner
  • 1 Lorbeerblatt
  • ½ TL Salz
  • 2 – 3 Handvoll Schnittlauchblütenknospen (geschlossene Blüten)

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Zubereitung:

  1. Knospen waschen und trocknen, Schraubglas sterilisieren.
  2. Die Blüten ins Glas geben.
  3. Gewürze und andere Zutaten – die Knospen nicht – in einen Topf geben und aufkochen.
  4. Sobald die Mischung kurz gekocht hat, wird sie ins Glas gefüllt, zu den Knospen. Der Sud sollte sie komplett bedecken.
  5. Verschließen, kühl und dunkel lagern.
  6. Nach ca 12 – 14 Tagen sind die Kapern fertig.

Am besten macht man mehrere kleine Gläser als ein großes. Die Kapern passen wunderbar in den Salat oder als Beilage zu Schinken oder Käse.

(kurier.at, GK)
Gabriele Kuhn

Über Gabriele Kuhn

Seit 1995 an Bord des KURIER - erst 14 aufregende Jahre lang als Ressorleiter-Stv. im Freizeit-Magazin, dann als Leiterin des Ressorts Lebensart. Seit 2017 Autorin. Kolumnistin. Interessens- und Know-How-Schwerpunkte: Medizin, Lifestyle, Gesundheit. Und Erotik. Die ironische Kolumne "Sex in der Freizeit" gibt es seit 2002. Damit's nicht fad wird, schreibe ich seit Anfang 2012 die Paar-Kolumne "Paaradox" gemeinsam mit Ehemann und Journalist Michael Hufnagl. 2014 wurde Paaradox zum Lesekabarett - mit Auftritten im Rabenhof und auf vielen Bühnen Ostösterreichs.

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