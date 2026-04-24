Schnittlauchblüten verwerten: 3 geniale Ideen für die Küche
Kann man Schnittlauchblüten wirklich essen? Selbstverständlich - sie schmecken herrlich.
Schnittlauch blüht lilafarben – das schaut nicht nur schön aus, sondern ist auch genießbar. Es heißt zwar immer wieder, die Blüten wären giftig – aber das stimmt nicht. Im Gegenteil: Sie schmecken intensiv und etwas süß, wegen des darin enthaltenen Nektars.
Richtig ernten
Um die Blüten zu ernten, geht man am besten in der Früh raus, nimmt eine Schere und schneidet sie ab. Es gibt zwei Varianten, die offenen Blüten und die noch fest verschlossenen: Noch fest verschlossene Schnittlauchblüten können wie Kapern verwendet werden und machen sich auch gut im Salat – weil sie knackig-würzig sind. Offene Blüten eignen sich als Zierde.
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Man kann die Blüten – natur, pur – mit Schnittlauchröllchen auf dem Butterbrot essen. Allerdings sind jene Schnittlauchhalme, die Blüten tragen, eher hart und geschmacklos. Daher: Röllchen ja – aber nur von jenen Halmen ohne Blüte! Ideal für:
- Frischkäse, Topfen, Hummus: sehr schön und geschmacklich passend.
- In Kräuterbutter oder Kräutertopfen: Blüten erst am Schluss unterheben.
- Über Eierspeisen: Omelett, Rührei, pochiertes Ei.
- Zu Erdäpfeln: Ofenkartoffeln, Kartoffelsalat, Rahmkartoffeln.
- In Essig einlegen: Schnittlauchblüten in hellen Essig geben, einige Tage ziehen lassen – ergibt einen zart rosa, würzigen Blütenessig.
- Als Deko für Salate oder Suppen: erst beim Servieren darüberstreuen, nicht mitkochen.
3 Rezepte:
1. Schnittlauchblüten-Essig
Zutaten:
- 30 – 40 Schnittlauchblüten
- 500 ml milder Weinesseig
- evtl. ein paar Pfefferkörner und Senfkörner
Zubereitung:
- Blüten waschen und danach trocken tupfen.
- In ein gut gereinigtes Schraubglas füllen.
- Alles mit dem Essig auffüllen, das Glas verschließen.
- Alles eine Woche lang ziehen lassen, dazwischen immer wieder schütteln.
- Der Essig wird danach durch ein Sieb mit Tuch in eine sterilisierte Flasche gegossen.
Der Essig hat nun eine „schnittlauchig-scharfe“ Note und peppt den Salat auf.
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2. Schnittlauchblüten-Butter
Zutaten:
- 250 g Butter
- 2 Zehen Knoblauch
- 25 – 30 Schnittlauchblüten
- Schnittlauch
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung:
- Die Butter vorsichtig weich werden lassen – aber nicht flüssig.
- Knoblauch pressen, zur Butter geben.
- Die Blüten waschen und trocken tupfen. Die Blütenblätter werden abgezupft, der Schnittlauch wird in Ringe geschnitten.
- Blüten und Ringe in die Butter mischen, salzen, pfeffern, kalt stellen.
Schnittlauchblüten-Butter passt wunderbar zu frischem Bauernbrot aber auch zu Fisch.
Wissenswertes zum Schnittlauch
- Wann blüht Schnittlauch? Die Hauptblütezeit des Schnittlauchs ist im Frühsommer (Mai bis August)
- Wann ist Schnittlauch am schärfsten? Kurz vor der Blüte sind die Schnittlauchhalme am schärfsten
- Warum schmeckt Schnittlauch manchmal holzig? Nach der Blüte schmecken die Halme mit den Blüten oft holzig
- Schmecken Schnittlauchsamen? Die Samen, die sich nach der Blüte ausbilden, schmecken nicht
3. Schnittlauchblüten-Kapern
Zutaten:
- 150 ml Weißweinessig
- 1 EL Honig
- 1 TL Senfkörner
- 1 TL Pfefferkörner
- 1 Lorbeerblatt
- ½ TL Salz
- 2 – 3 Handvoll Schnittlauchblütenknospen (geschlossene Blüten)
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Zubereitung:
- Knospen waschen und trocknen, Schraubglas sterilisieren.
- Die Blüten ins Glas geben.
- Gewürze und andere Zutaten – die Knospen nicht – in einen Topf geben und aufkochen.
- Sobald die Mischung kurz gekocht hat, wird sie ins Glas gefüllt, zu den Knospen. Der Sud sollte sie komplett bedecken.
- Verschließen, kühl und dunkel lagern.
- Nach ca 12 – 14 Tagen sind die Kapern fertig.
Am besten macht man mehrere kleine Gläser als ein großes. Die Kapern passen wunderbar in den Salat oder als Beilage zu Schinken oder Käse.
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