Rezepte mit Innereien: Gebackene Hoden und Leberschedl

Vorbereitung: 15 min

Zubereitung: 10 min

Portionen: 2 bis 4

200 g trockene Semmeln drei Tage alt, fein gerieben (sie saugen die Flüssigkeit der Hoden am besten auf)

4 Hoden z. B. vom Kitz

100 g Mehl glatt

2 Eier versprudelt

Brösel zum Panieren

500 ml Schweineschmalz

1 bis 2 Zitronen in Spalten geschnitten

- Hoden von der Haut befreien, in fingerdicke Scheiben schneiden und beidseitig salzen

- Mehl, Eier und Brösel jeweils in drei flache Schalen füllen und die Hoden in dieser Reihenfolge gut panieren

- Schmalz in einer Pfanne erhitzen, dann die Hoden darin rundherum goldbraun backen. Dabei die Pfanne immer wieder leicht rütteln, damit sie gleichmäßig bräunen

- Hoden herausheben und auf Küchenkrepp abtropfen lassen

- Gebackene Hoden mit den Zitronenspalten garnieren und mit Vogerlsalat servieren



Das Rezept stammt aus Max Stiegls Kochbuch „Sautanz“ (Servus Verlag, 25 Euro)