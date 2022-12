Rezept: Sushi und Maki aus Waldviertler Karpfen

Wie auf einer Weide findet der Karpfen alles, was er zum Wachsen und Gedeihen braucht, im Teich. Zu dieser Jahreszeit, also in den kalten Wintermonaten, ziehen sich die Fische an die tiefsten Stellen zurück und fallen in eine Art Winterruhe.

Derweilen werden die gefangenen Artgenossen auf das Weihnachtsfest vorbereitet. In vielen Küchen landen sie als bereits geschröpftes Filet, durch die wieder beliebter werdende Direktvermarktung aber auch immer öfters im Ganzen. Wodurch neben der Tradition auch die Kreativität am Festtagstisch Platz findet – etwa als Karpfen-Sushi.

Karpfenhälfte vom Waldviertler Karpfen gebraten