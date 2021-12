Restlessen: Nach Weihnachten darf es fernöstlich sein

Zutaten für 18 Stück

300 g Lachs-Reste (bereits gegart)

80 g frischer Tofu

3 Eier

5 Esslöffel Universalmehl (für die Panade)

3 Esslöffel Universalmehl (für den Teig)

2 Esslöffel Sesamöl

2 mittelgroße Knoblauchzehen (zerdrückt mit Knoblauchpresse oder ganz klein geschnitten)

1 mittelgroße Karotte

1 Jungzwiebel

1 Esslöffel Currypulver

1 EL Kurkumapulver

¾ Paprika nach Wahl

½ Zwiebel

Öl zum Braten

Pfeffer, Salz (je nachdem wie stark der Fisch gewürzt war)

Zubereitung

Gemüse in kleine Würfel schneiden (Brunoise-Schnitt) . Es kann auch anderes Gemüse wie Pilze oder Brokkoli verarbeitet werden. Gemüse sortiert auf einen Teller/Brett beiseitestellen.

Lachs und frischen Tofu in einer großen Schüssel zerbröseln. Danach das Gemüse dazugeben und vorsichtig mischen.

Danach 3 EL Universalmehl hinzufügen und wieder vorsichtig mischen.

Knoblauch und Sesamöl dazugeben sowie eine Prise Pfeffer und Salz, nochmals vorsichtig mischen. Curry- und Kurkumapulver oder Gewürze nach Wahl hinzufügen: Durch die Gewürze erhalten die Taler eine schöne Farbe. Danach beiseitestellen.

Eier in einer Schüssel verquirlen.

Nun nimmt man die vorbereitete Masse und formt kleine Kugeln (Durchmesser ca. 2–3 cm). Diese zuerst in Mehl panieren, danach in die verquirlte Eier-Masse tauchen – in diesem Prozess darauf achten, dass die Kugeln gut benetzt sind.

Öl in der Pfanne vorbereiten und bei mittlerer Hitze langsam braten (nicht frittieren). Die Kugeln in der Pfanne drücken, sodass aus den Kugeln flache Taler werden (ca. 0,5–1 cm Höhe). Ca. 2–3 Minuten pro Seite anbraten.

Falls gewürfeltes Gemüse übrig geblieben ist: Bevor man die Lachs-Tofu-Gemüse-Taler das erste Mal wendet, kann man mit dem Übriggebliebenen Gemüse eine Seite spicken. Dann wenden und fertigbraten.

Tipp: Dazu passt Mayonnaise, Sriracha oder Sojasauce.