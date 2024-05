Rosé-Wein für die Salzburger Festspiele kommt erstmals von einer Frau

"Ein Sommerwein, den man nicht ernst nehmen kann" - diese Einordnungen sind für Rosé-Weine längst vorbei. Vor allem in den vergangenen Jahren haben die rosafarbenen Weine an Reputation bei Weintrinkern, aber auch bei Weinkritikern gewonnen. Diese neue Wertschätzung schlägt sich auch bei prestigeträchtigen Veranstaltungen nieder, nun etwa bei den Salzburger Festspielen. Dort wird seit dem Vorjahr neben roten, weißen und prickelnden Weinen ebenso auch ein Rosé als offizieller Festspielwein präsentiert und ausgeschenkt. Mit Winzerin Pia Strehn wurde heuer erstmals eine Frau in dieser Kategorie ausgewählt.

Erfolg beflügelt gesamte Rosé-Szene

Die Wertschätzung der Festspiel-Jury freut sie einerseits persönlich: "Es war schon immer ein Traum von mir, einmal einen Rosé als offiziellen Festspielwein auf die Bühne bringen zu können." Andererseits sei es für die ganze Szene wichtig. "Rosé wird noch immer eher stiefmütterlich behandelt."

Familie verschrieb sich ganz dem Rosé

Am Weingut der Familie, dass Strehn mit ihren beiden Brüdern in vierter Generation bewirtschaftet, ist das nicht der Fall. Die Geschwister haben sich großteils dem Rosé gewidmet. Eigentlich seien sie ja in einer "typischen Rotweinfamilie" aufgewachsen, erzählt die Winzerin. Doch während eines Praktikums in der französischen Provence lernte sie Rosé kennen. Außerhalb Frankreichs hatte er damals kein großes Renommee, "ich fand diesen Wein aber so faszinierend, dass ich mich sofort in ihn verliebte". Zurückgekehrt in die Heimat, schwärmte sie davon, ihre Mutter sagte aber nur: "Das trinkt bei uns keiner."