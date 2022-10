Eben. Wenig überraschend gaben rund 98 Prozent der von Kotanyi im Rahmen des aktuellen Gewürz-Reports 2022 Befragten an, dass Gewürze für sie zum Kochen unverzichtbar sind. Nur ein Prozent bekannte, puristisch ausschließlich mit Salz zu würzen.

Lieblingsgewürz

Zu ihremLieblingsgewürz wählten rund 40 Prozent der Österreicher im Jahr 2022 einen guten Bekannten: "Papriks edelsüß" ist der überragende Favorit, der sogar Pfefffer und Curcuma auf die Plätze verwies. Das aromatische Pulver aus roten Paprikaschoten erlebt derzeit eine Art von Renaissance, das merkt man auch bei Kotanyi. Qualitätsexpertin Elisabeth Voltmer erklärt sich das mit der Vielseitigkeit dieses typisch österreichischen Gewürzs. "Mit der pikant-würz9igen Note ist es ein ideales Basisgewürz für Gulasch, Eintöpfe, Fisch- und Fleischgerichte. Es eignet sich aber auch hervorragend für Suppen, Aufstriche, Marinaden, Reis- und Nudelgerichte."

Drei Würz-Typen

Die Unterschiede liegen bei den Gewürzen allerdings in Detail der einzelnen Würztypen: Je nachdem, welche Vorlieben man hat, würzt man auch. Etwa ein Drittel bevorzugt die klassisch-österreichische Küche und greift auf die dafür typischen Kräutern und Gewürzen zurück. In diese Kategorie fällt etwa der erwähnte Majoran zu Erdäpfelgerichten. Aber auch Kümmel in Schweinsbraten oder Sauerkraut sowie Wacholderkörner und Lorbeerblatt in einer Rindsuppe fallen darunter.