Der Salzburger Konditor Paul Fürst ersann im Jahr 1890 das kugelrunde Naschwerk unter dem Namen „Mozartbonbon“, seit 1900 verkaufte er es als Mozartkugel. Die Mischung aus Marzipankern, Pistazien, Nussnugat und einem Überzug dunkler Schokolade kam so gut an, dass sich schnell Nachahmer fanden. Auch namentlich, zumal Paul Fürst die Mozartkugel nicht schützen ließ.

Handarbeit und MaschineDas holten seine Nachfolger in den 1990er-Jahren nach und vermarktet die „Original Salzburger Mozartkugel“. Noch heute stelle man die Kugeln von Hand nach dem Originalrezept aus 1890 her – inklusive dem Aufspießen der Kugeln, das vom Holzstäbchen entstandene Loch wird abschließend mit einem Tupf Schokolade verschlossen. Und, was für die Unterscheidung des Mozartkugel-Angebots nicht unwesentlich ist, in silberfarbenes Stanniolpapier mit einem blauen Mozart-Konterfei gehüllt wird. Das wurde 2017 vom Obersten Gerichtshof entschieden.