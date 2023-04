ÖBB-Caterer Donhauser expandiert weiter mit Fat Monk

Mit 1.800 Mitarbeitern ist die DoN group Österreichs größtes privat geführtes Cateringunternehmen - das Bowl-Konzept Fat Monk des bekannten ÖBB-Caterers Josef Donhauser geht jetzt in die neunte Runde. Am 19. April findet die nächste Store–Eröffnung am Wiener Westbahnhof statt

Zu den bereits bestehenden Standorten im Quartier Belvedere Central, Wien Mitte, Wien DC Tower, Wien Schottentor sowie in der PlusCity Linz und dem internationalen Ableger in Berlin investierte das Unternehmen Anfang des Jahres auch in die neuen Standorte in der Wiener Vorgartenstraße sowie im Vienna 22 in Donaustadt.