Neue Erkenntnisse: Was tatsächlich alles in der Brombeere steckt

Selbst pflanzen

Wer Brombeeren in seinem Garten will, der kann sie fast zu jeder Jahreszeit einsetzen, wie Martin Freimüller sagt. In seiner „Stadtgärtnerei“ in Wien-Floridsdorf (brombeeren.at) baut er die Sträucher an und verkauft die Früchte während der Saison, die von Anfang Juli bis Anfang August dauert: „Mittlerweile gibt es die Sträucher im Topf zu kaufen, sodass man sie immer aussetzen kann.“