O wie Oxymel: Was es mit dem Kräuterelixier auf sich hat

Sorgfältig aufgereiht stehen Einmachgläser und Apothekerfläschchen mit Korkenverschluss auf Holzkisten. Der kleine Marktstand vom Martinzenbauer am Wulfeniaplatz in Hermagor bietet viel. Neben Eberrautensirup, Pesto- und Marmeladensorten steht der goldene Verkaufsrenner: Oxymel. Jeden Samstag verkauft die siebzigjährige Margit Wieser hier die abgefüllte Kräutertinktur. Von der gerade alle reden. Aber was hat es mit dem Trend auf sich?