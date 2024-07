In München eröffnet der erste alkoholfreie Biergarten

Die deutsche Bierhauptstadt München ist bald um einen weiteren Biergarten reicher. Alkohol findet man im "Die Null" allerdings keinen. Denn in dem Lokal, das am Donnerstag auf dem Karl-Stützel-Platz am Alten Botanischen Garten eröffnet, wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Dazu gibt es Mocktails (alkoholfreie Cocktails), Säfte und andere Kaltgetränke.