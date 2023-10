Mochi expandiert und schnappt sich den Dogenhof

Der Name für das neue Mochi fehlt noch - fest steht aber das Konzept: Das Team will auf Itameshi setzen - eine japanische-italienische Fusionsküche: "Wir freuen uns sehr, dieses spannende Konzept, das in den 1920ern mit der bahnbrechenden Einführung der Spaghetti in Japan begonnen hat und das in den letzten Jahren einen wahren Siegeszug durch die Großstädte dieser Welt feiern konnte, nun endlich auch nach Wien zu bringen."

Der Ort sei perfekt, so das Team - nicht zuletzt durch den Fogolar, eine offene Feuerstelle.

Ende Jänner soll es genauere Infos geben, im Februar geht's los. Für alle, die es nicht erwarten können: Im Dezember gibt es ein Warm-up mit begrenzten Plätzen.

Zudem startet das Team im selben Gebäude auf Türnummer 6 einen privaten Supper Club: Dort soll "das schönste Sushiband des Planeten - Kaiten genannt - standesgemäß mit einem exklusiven mehrgängigen Izakaya Menü" bespielt werden. Bis zu 18 Personen können an wenigen ausgewählten Terminen in den High End-Genuss kommen. "Gerade in Zeiten in denen der Flug nach Tokyo 23 Stunden dauert, die beste Möglichkeit für eine kulinarische Sinnesreise."