Langzeitcheck: 5 von 6 Lebensmitteln halten noch nach Ablaufdatum

Lagerung

"Wer Lebensmittel richtig lagert, hat mehr davon. Bei so gut wie allen Produkten hilft es, sie dunkel, kühl und trocken zu lagern", rät Melanie Ebner von Greenpeace. Eier lagert man am besten im mittleren Kühlschrankfach mit der spitzen Seiten nach unten. Fleisch legt man in das unterste Kühlschrankfach und Brot bei Zimmertemperatur in die Brotdose.

Obst und Gemüse sollten beispielsweise erst direkt vor dem Verarbeiten gewaschen werden, sonst wird der Alterungsprozess beschleunigt. Auch was zusammen liegt, kann entscheidend sein: So sollten etwa Tomaten oder Äpfel besser getrennt von anderen Obst- und Gemüsesorten aufbewahrt werden, da sie das Pflanzenhormon Ethylen absondern. Dieses beschleunigt den Reifeprozess vieler anderer Lebensmittel.

Die Laborergebnisse können hier nachgelesen werden.