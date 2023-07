Grillkohle mit Geschichte: Eine der letzten Köhlerfamilien Österreichs

Die Zahl derer, die sich mit der traditionellen Herstellung von Holzkohle beschäftigen, nimmt in Österreich stetig ab. Peter und Gertrude Wieser sind eine der letzten Köhlerfamilien in Österreich. Seit Generationen wird in ihrer Familie auf traditionelle Weise Holzkohle im 13 Meter langen und drei Meter breiten Meiler hergestellt.

2011 wurde die Köhlerei als "immaterielles Kulturerbe" in Österreich von der Unesco anerkannt. Ein Fotograf hat die Wiesers bei ihrer Arbeit begleitet.