Auf der Karte findet sich eine Vielzahl an traditionellen Gerichten wie würzige Eintöpfe, Ojakhuri (ein Mix aus gebratenem Schweinefleisch und Erdäpfeln), Soko Ketse (gebratene Champignons mit Käse-Füllung) sowie Gulasch nach georgischer Art. Oder Khinkali, mit Faschiertem gefüllte und gekochte Teigtaschen.

Überbackene Käsebrote

Probieren sollte man unbedingt auch einmal Khachapuri. Das im Ofen gebackene Käsebrot ist in Georgien höchst populär und in verschiedenen Varianten erhältlich. Auch in "Modi 1080" gibt es sie überbacken, mit Käse gefüllt oder auch mit Käse und Ei gefüllt. „Mein Lieblingsgericht ist im Ofen gebackenes Khachapuri“, so Giorgi Kerashvili. Das Käsebrot ist in Georgien ebenso populär wie die Pizza in Italien. Auch optisch haben beide eine gewisse Ähnlichkeit. Im Modi 1080 werden sie in verschiedenen Varianten angeboten. Mit Käse gefüllt, überbacken und mit Käse gefüllt sowie überbacken mit Käse und Ei gefüllt.