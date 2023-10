Indigene Küche: Kochen wie die Sioux

Hyperlokal und saisonal

Und zwar immer das, was in der jeweiligen Region wuchs. Sie müsste eigentlich ein Lifestyle-Trend sein, so „hyperlokal, hypersaisonal, gesund, ohne Zucker, Weizen und Milchprodukte“ wie diese ursprüngliche Kost gewesen sei. „Mir wurde klar, wie unterrepräsentiert die Küche der Ureinwohner Amerikas in den Vereinigten Staaten heute ist“, erklärt Sherman. Ihr in der Gegenwart einen höheren Stellenwert einzuräumen, ist seit dreißig Jahren sein Lebensinhalt.

Auf der Liste des Time Magazine

Mit Erfolg: Im April wurde Sean Sherman vom Time Magazine auf dessen jährliche Liste der hundert weltweit einflussreichsten Personen weltweit gewählt. 2022 erhielt sein Restaurant „Owamni“ in Minneapolis von der James Beard Foundation die Auszeichnung als „bestes Restaurant der USA“. Dort versucht er, die indigene Küche für die heutige Zeit wieder aufleben zu lassen. Schon 2018 prämierte man sein Buch „The Sioux Chef“ als bestes Kochbuch Amerikas. Dabei kommt der 49-Jährige vom Stamm der Lakota Oglala, einem von sieben Sioux-Stämmen, ursprünglich aus der Top-Gastronomie, leitete mit neunundzwanzig Jahren mehrere Restaurants.