Hohe Pestizidbelastung: Erdbeeren aus Ägypten und Spanien im Test

Probleme in Anbauländern

Neben dem Einsatz von Pestiziden sorgen die frühen Erdbeeren auch für Probleme in ihren Anbauländern. Sie verbrauchen sehr viel Wasser, das in den Regionen, aus denen die Früchte stammen, knapp ist. In den wasserarmen Anbauregionen Südspaniens und Ägyptens sind Wasserraub aus Naturschutzgebieten und illegale Erdbrunnenbohrungen laut Öko-Test traurige Realität.

Lange Transportwege verschlechtern die Klimabilanz noch weiter. Diese ist bei den ägyptischen Erdbeeren, die mit dem Flugzeug zu uns kommen, mit Abstand am schlechtesten. Aber leider sind auch Früherdbeeren aus beheizten Gewächshäusern Deutschlands bzw. hierzulande in Österreich keine ökologische Alternative.



Die pestizidfreien Erdbeeren von Edeka Bio und Rewe Bio sind die einzigen, die im Teilergebnis CSR (Corporate Social Responsibility), in dem Öko-Test unter anderem Wassermanagement und Bemühungen um soziale Arbeitsbedingungen bewertet hat, "befriedigend" abschneiden und daher das Gesamturteil "gut" erhalten.