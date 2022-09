Gebunkert, um zu reifen: Käse aus Südtirol

Hinter jeder Ecke tut sich ein weiterer Tunnel auf, der noch tiefer in den Berg hineinführt – und auf nie zu enden scheinenden Regalen liegen sie aufgereiht, die Schätze von Hubert Stockner. Natürlich gelb und glatt die einen, andere fast schwarz, mit einer dicken Patina überzogen. Gerade bei Letzteren ist der Gedanke an einen Käse weit entfernt. Aber die gereiften Milchprodukte sind die Leidenschaft von Stockner. Hier, in einem verzweigten Bunker-Areal hoch über der Ortschaft St. Lorenzen in Südtirol, hat er seinen Reifekeller, den Genussbunker, angelegt.

Wo im Ersten und Zweiten Weltkrieg Waffenverstecke angelegt wurden, erhalten spezielle Käse ihren Schliff. Wobei, Stockner selbst legt in diesem Stadium gar nicht mehr so viel Hand an den Käse, wie man vermuten würde. Das besondere Klima im Berg – konstante zehn Grad das ganze Jahr über bei praktisch hundert Prozent Luftfeuchtigkeit – verwandelt den Käse.