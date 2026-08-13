Cola mit Espresso: Fridge Cigarette erobert das Netz

Ob Chia-Wasser, Weißwein mit Jalapeños oder Dirty Soda: Social Media liebt schräge Getränke-Kombinationen. Jetzt erobert ein neuer Soft-Drink das Netz. Die sogenannte „Fridge Cigarette“, die geschmacklich an eine Zigarette erinnern soll. Sie besteht aus Cola Light, einem Espressoshot, kalter aufgeschäumter Milch, etwas Vanillesirup und Eiswürfeln. Und wie bei jedem Trend bleibt es nicht beim Original. Viele setzen auf Coke Zero, doppelten Espresso oder extra dicken Cold Foam, andere ersetzen Milch durch Kaffeeobers oder Hafer- bzw. Sojadrink.

In den sozialen Medien kursieren inzwischen unzählige Clips, in denen das Getränk gemixt, verkostet und kommentiert wird. Das Urteil fällt dabei unterschiedlich aus: Für die einen ist die Kombination aus Bitterkeit, Süße und Kohlensäure ein überraschend erfrischender „Sommerdrink des Jahres“, andere finden den Mix schlicht gewöhnungsbedürftig und verziehen beim ersten Schluck demonstrativ das Gesicht. Aber schmeckt's wirklich nach einer Tschick? Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Raucher sagen jedenfalls, das habe mit einer Zigarette eher wenig gemeinsam.

Woher der Begriff Fridge Cigarette kommt Der Begriff „Fridge Cigarette“ – auch „crispy ciggy“ – kam bereits im Sommer 2025 auf. Gemeint war damals nicht der Drink, sondern ein Social-Media-Spitzname für eine eiskalte Cola Light direkt aus dem Kühlschrank. Der Ausdruck spielt bewusst auf die „Zigarettenpause“ an: eine kurze Unterbrechung im Alltag, um für ein paar Minuten abzuschalten und sich einen kleinen Kick zu holen. Nur eben ohne Zigarette.