Dirty Soda - Warum alle nach der Trend-Limo verrückt sind

Das Rezept ist einfach, die Variationen schier unendlich: Dirty Soda ist laut NY Times das Trendgetränk und schon längst kein Geheimtipp mehr. Inzwischen kann man Dirty Soda schon bei McDonald's und Dunkin' bestellen. Dass es auf Tiktok Rezepte zuhauf gibt, die total einfach nachzumachen sind, trug sein Übriges zur Popularität bei.

So funktioniert Dirty Soda

Man braucht

Limonade

Eiswürfel

Sirup

Kaffeeobers, Milch, Schlagobers oder pflanzliche Milchalternativen

Auch Obst passt gut dazu, muss aber nicht hinein

Das Endergebnis kann von der süßesten Kalorienbombe, die jedem Tortenstück Konkurrenz macht, bis zu fruchtig-erfrischend gehen, wenn man etwa den Sirup durch Frucht ersetzt und bei der Limonade auf die Light-Variante setzt.

Unendliche Varianten

Als Limonade eignen sich Cola, Sprite, Fanta und Co., aber auch selbst gemachte Limonaden. In den USA macht man den Drink hauptsächlich mit Coffee-Creamer, bei uns als Kaffeeobers bekannt ist. Das muss aber nicht sein. Milch macht sich genauso gut wie etwa Kokos- oder Hafermilch. Wer es deftiger will, gönnt sich Schlagobers.

Bei den Sirupen ist die Auswahl enorm und wer gerne selbst welchen ansetzt, kann sich sein Dirty Soda praktisch auf den Leib schneidern. Auch bei den Früchten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Geschnitten, als Püree oder Kompott inklusive Saft. Was schmeckt, ist erlaubt. Und sind die Früchte süß genug, kann man den Sirup auch weglassen.

Auch bei der Milch gibt es inzwischen unzählige Geschmacksrichtungen. Vanillemilch ist etwa ein heißer Tipp, Hafermilch gibt es in verschiedensten Varianten und auch Kokosmilch ist ein heißer Tipp. Es zahlt sich aus, durchzuprobieren, welche Früchte und Sirupe mit welcher Milch harmonieren.