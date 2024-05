Ab ins Freibad: Drei Ideen für Snacks zum Selbermachen

Sie gehören zum Sonntag im Freibad genauso dazu wie Picknickdecke, Spielkarten und Sonnencreme. Die Snacks. Die einen schleppen bis an den Rand gefüllte Kühlboxen ins Bad, die anderen verlassen sich auf das kulinarische Angebot vor Ort. Da gibt es dann meist Berner Würstel, Langos und Pommes rot-weiß. Denen man im Übrigen eine ganz eigene Liebeserklärung widmen könnte – denn kaum wo schmecken versalzene Pommes aus altem Fett mit übermäßig viel Ketchup und Mayo so gut wie im Freibad bei über dreißig Grad. Aber auch der Klassiker hat seine Schwächen: Mit fettigen Fingern lässt es sich schwer Karten spielen, er liegt schwer im Magen und an Hitzetagen möchte man nicht in der Schlange vor der Schwimmbad-Kantine stehen. Es ist also keine schlechte Idee, mal zur Kühlbox-Fraktion zu wechseln und frische Snacks zu Hause vorzubereiten.