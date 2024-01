Wassermelonen: Exotische Früchte in heimischen Gärten

Vorbereitung: 20 min

Zubereitung: 5 min

Portionen: 4

Zutaten:

2,5 Kilo Wassermelone

1 Salatgurke

200 Gramm Feta

1 rote Zwiebel

1/2 Bund Basilikum

5 Esslöffel Balsamico-Essig (hell oder dunkel)

100 Gramm Pinienkerne

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

2 Esslöffel Olivenöl

Baguette

Zunächst die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Zugabe von Fett für circa 2 bis 3 Minuten goldbraun rösten. Den Zwiebel in sehr dünne Scheiben schneiden und gemeinsam mit Olivenöl, Essig, Basilikum, Salz und Pfeffer in einer Schüssel vermengen. Wassermelone und Salatgurke schälen und in gewünschter Größe würfeln, ebenso den Feta. Alles in die Schüssel hinzufügen und gut umrühren. Zum Anrichten die Pinienkerne und einige Basilikumblätter auf den Salat streuen und mit Baguette servieren