Warum die Forelle eine so beliebte Fastenspeise ist

Mag sein, dass ein Fisch, der in Mehl gewälzt, in Butter gebraten und mit Petersilienerdäpfel serviert wird, auf den ersten Blick nicht gerade wie ein karges Mahl wirkt – und dennoch fällt auch die „Forelle Müllerin“ in die Kategorie „Fastenspeise“. So wie alle Fische. Forellen im Speziellen galten während des Mittelalters als beliebtes Gericht, Klöster spielten eine bedeutende Rolle bei deren Zucht, die meisten mit eigenen Fischteichen.

Woher die Forelle kommt

Ein kulinarisches Erbe, dessen Vielfalt sich in Österreich auch in der Namensgebung spiegelt: Da wäre etwa die Kärntna Låxn – Seeforellen in naturnahen Teichen gezüchtet, die schon den Adel am Wiener Kaiserhof glücklich stimmten. Oder die Ybbstalforelle – Seeforellen, Bachforellen, Regenbogenforellen, Lachsforellen, deren Geschichte 400 Jahre zurückreicht, als Mönche in eigens angelegten Kartäuserteichen begannen, Fische zu züchten. Oder die Regenbogen- und Bachforellen aus den Becken und Rinnen der Region Mattigtal, Oberösterreich. Die überaus beliebte Regenbogenforelle stammt übrigens aus Nordamerika, von dort wurde sie etwa 1890 nach Europa exportiert. Heute ist sie einer der bekanntesten Speisefische, weltweit.