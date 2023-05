Feuerdorf im Wiener Prater startet in die Sommersaison.

Bis zu 150 Gäste

Neu ist, dass auch größere Veranstaltungen stattfinden können. Auf Anfrage wird das Grill-Dorf zur exklusiv buchbaren Veranstaltungslocation mit wettersicheren Plätzen für bis zu 150 Gäste. "Bei Schönwetter finden sogar bis zu 300 Gäste Platz", sagt Feuerdorf-Geschäftsführer Patrick Nebois.

In den zwei Napoleon-Grill-Lounges des Feuerdorfs können 16 oder 32 Gäste gemeinsam an den Profi-Barbecue-Stationen ihr Können unter Beweis stellen. Bei Firmenveranstaltungen oder Sommerfesten kann im Team gegrillt werden. Wer über den grünen Prater schauen möchte, kann auf den beiden Skydecks die Aussicht genießen, und hier schon am Nachmittag in einem Liegestuhl entspannen, bevor es an die heißen Kohlen geht.

Infos: feuerdorf.at/prater