Ferran Adrià ist zurück und verwandelt das El Bulli in ein Museum

Zwölf Jahre nachdem Spitzenkoch Ferran Adrià seinen legendären Gourmettempel El Bulli geschlossen hat, wird dieser als Museum am 15. Juni wiedereröffnet. Das in der Bucht Cala Montjoi an der nordöstlichen Spitze Spaniens gelegene Museum trägt den Namen "elBulli1846" – eine Anspielung auf die 1.846 Gerichte, die laut Adrià in dem ehemaligen "besten Restaurant der Welt" entwickelt wurden.

Der Pionier der Molekularküche widmet das Museum der kulinarischen Revolution, die er in den Neunziger- und Nullerjahren auslöste: Hier sollen Archivmaterial wie Notizbücher, Fotos, Trophäen und Modelle seiner innovativen Gerichte präsentiert werden.