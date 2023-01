Experimentieren: Wie sich weltbestes Restaurant "Noma" neu erfindet

Was man darunter erwarten kann, lässt sich bereits auf der Homepage nachlesen: "Im Jahr 2025 wird sich unser Restaurant in ein riesiges Labor verwandeln - eine bahnbrechende Versuchsküche, die sich der Lebensmittelinnovation und der Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen widmet und die Früchte unserer Bemühungen in größerem Umfang als je zuvor weitergeben wird." In diesem "Vollzeit-Lebensmittelabor" sollen dann neue Produkte entwickelt werden.

Auch damit betritt das "noma", das in seiner 20-jährigen Restaurantgeschichte immer wieder Veränderungen und Neuadjustierungen erlebte, kein Neuland. Experimente und kulinarische Versuche sind seit langem fixer Bestandteil der Menüentwicklungen. Techniken wie Einlegen, Fermentieren oder auch Pökeln gehören da wie selbstverständlich zum Entwicklungs-Handwerk der Köche. Der innovative Zugang, die Entwicklung einer spezifischen "nordic cuisine" brachten dem Restaurant drei Michelin-Sterne ein. Ebenso wurde das "Noma" fünf Mal zum besten Restaurant der Welt gekürt, zuletzt 2021.