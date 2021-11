Es muss kein Keks sein: Andere Länder, andere Schmankerl

Vorbereitung: 5 min

Zubereitung: 45 min

Portionen: 6

250 ml Wasser

100 g Butter

4 Eier, 1 Prise Salz

200 g Mehl

1 l Öl zum Frittieren

etwas Staubzucker, Zimt

- Wasser mit Butter in einem Topf kurz aufkochen, bis sich die Butter aufgelöst hat. Dann salzen

- Mehl zufügen und mit einem Kochlöffel so lange rühren, bis sich der Teig vom Topfrand löst und eindickt. Diesen in eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen. Dann die Eier einzeln nach und nach mit einem Kochlöffel unterrühren, bis ein cremiger Teig entsteht

- In einem großen Topf das Fett erhitzen. Brandteig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle einfüllen und längere Teigstreifen in das heiße Fett spritzen. Mit einer Schere an der Tülle abtrennen. Die - Churros circa zwei Minuten frittieren, mit dem Schaumlöffel herausheben und abtropfen lassen

- Mit Staubzucker und Zimt oder nur mit Kristallzucker bestäuben