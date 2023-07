Erste Rezept-Änderung seit 50 Jahren: McDonald's schrumpft Cheeseburger

Kleinerer Durchmesser

Ändern soll sich unter anderem der Umfang der Produkte. Für einige Burger würden bereits jetzt neue Brötchen eingesetzt. Im Umfang sollen diese zwar etwas kleiner sein, dafür aber etwas höher. Die Fleischlaibchen (Pattys) soll ihre bisherige Größe behalten.

Bereits im Frühjahr hatte das Unternehmen angekündigt, in Österreich an der Rezeptur der Burger-Klassiker zu feilen. Angekündigt wurden "intensiverer Geschmack, mehr Sauce und luftigere Buns" in allen Filialen in Österreich. Die Adaptionen betreffen vor allem die Rindfleischlaibchen, die Buns und einzelne Zubereitungsschritte.