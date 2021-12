Diese Cocktails sind zu Weihnachten am beliebtesten

4. Christmas Punch

Er ist wohl einer der bekanntesten Weihnachtsgetränke und wird vermutlich in zahlreichen Haushalten in unzähligen Variationen gemixt. Ein Grund dafür ist wohl sein fruchtiger Geschmack, der von den Inhaltsstoffen wie Granatapfel, Orange oder Cranberries sowie weihnachtlichen Gewürzen kommt. Was ihn ebenfalls so beliebt macht, ist seine Vielfältigkeit. So kann er entweder mit Alkohol, etwa Rum oder Wodka, zubereitet werden. Oder einfach als nichtalkoholischer Fruchtpunsch.