Die 10 besten Reiseziele für Veganer und Vegetarier

Die Plattform CasinoOnline.de ermittelte die vegan- und vegetarierfreundlichsten Städte der Welt: Für die Rangliste herangezogen wurde die Anzahl der vegetarischen und veganen Restaurants, der durchschnittlichen Preis für ein Airbnb-Quartier pro Nacht, die Kosten für einen Restaurantbesuch, die Kosten für ein Bier und öffentliche Verkehrsmittel sowie die Anzahl der Instagram-Hashtags.

Zusätzlich wurde die durchschnittliche Bewertung von veganen und vegetarischen Restaurants berücksichtigt, damit fleischfreie-Foodies auch im Urlaub auf ihre Kosten kommen.

Würde man nur die Anzahl der #Hashtags auf der Foto-Plattform Instagram bewerten, würde London den ersten Platz (373.967) belegen, weit abgeschlagen dahinter Berlin (179.083) und Paris (62.606), gefolgt von Wien (57.223) auf dem vierten Platz und Dubai (51.185) auf dem fünften Platz.

Wo Veggie-Liebhaber am billigsten schlafen

Schon bisher schätzten Vegetarier und Veganer die facettenreiche, fleischlose Küche Asiens. Shanghai überzeugt in der weltweiten Rangliste ganz besonders - neben 320 vegetarischen Restaurants gibt es 186 veganfreundliche Restaurants. Eine Nacht in der bestbewertete Metropole kostet hier durchschnittliche 75 Euro.

Wer Geld sparen möchte, ist in der malaysische Hafenstadt Johor Bahru gut aufgehoben, denn ein drei-Gänge-Menü für zwei Personen kostet umgerechnet nur um die 18 Euro. Wer sich auf eine kulinarische Reise durch die Stadt begeben möchte, gibt für öffentliche Verkehrsmittel nur 0,50 Euro pro Fahrt aus.

Auf Platz drei liegt die vietnamesische Stadt Ho-Shi-Minh: Hier findet man um 39 Euro pro Nacht ein relativ günstiges Airbnb. Das Bier um 0,86 Euro pro 0,5l gibt es nirgendwo billiger.

Eine Erklärung, warum Europas Hauptstädte wie Amsterdam nicht besonders gut abschneiden in der Gesamtliste: Insbesondere die Kosten für ein Airbnb-Quartier, für ein Bier, ein Besuch im Restaurant sowie die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Europa und in den USA deutlich teurer als in Asien. Besonders teuer ist das Bier vom Fass mit 10,32 Euro übrigens in Dubai.