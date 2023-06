Deutsche sind besonders spendabel, wenn sie ins Restaurant gehen: In 80 Prozent der Fälle geben sie Trinkgeld. Damit liegen sie laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Marktforschungsunternehmens YouGov im internationalen Vergleich auf Platz eins. Knapp dahinter liegen die USA: Hier ist es üblich, dass in 77 Prozent der Restaurantbesuche Trinkgeld gegeben wird.

Befragt wurden die sieben nord- und westeuropäischen Länder Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Dänemark sowie die USA. Für die Studie befragte YouGov rund 2.000 Konsumenten in Deutschland und mehr als 8.000 Menschen in anderen europäischen Ländern und den USA.

Sozialer Druck

Besonders knausrig sind die nordischen Länder: In Dänemark geben nicht einmal ein Fünftel der Gäste den Kellnern und Kellnerinnen ein finanzielles Dankeschön für ihren Einsatz. "Trotz der unterschiedlichen Trinkgeld-Kulturen in den einzelnen Ländern ist der Hauptgrund, warum die Menschen Trinkgeld geben, derselbe: Sie belohnen damit guten Service. In den USA sagen dies 56 Prozent der Trinkgeldgeber, in Dänemark 71 Prozent. In Deutschland sind es drei von fünf (61 Prozent), ebenso wie in Großbritannien, Schweden und Italien", heißt es in der Studie.

Wobei auch sozialer Druck eine Rolle spielt: Fast jeder zehnte spanische Trinkgeldgeber und jeder fünfte in Schweden gibt Trinkgeld, weil es erwartet wird. Rund ein Fünftel der Gäste glaubt in den USA, in Frankreich und in Italien, dass sie Trinkgeld geben müssen, weil das Servicepersonal schlecht bezahlt wird.