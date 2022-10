Deutsch-italienischer Sternekoch Heinz Winkler gestorben

Ende der Siebziger trat Heinz Winkler die Nachfolge von Küchenchef Eckart Witzigmann im berühmten Münchner Restaurant "Tantris" an. Im Jahr 1981 wurde er zum damals jüngsten Drei-Sterne-Koch aller Zeiten gekürt. Winkler verwöhnte vom schwedischen Königspaar Silvia und Carl Gustav über John D. Rockefeller bis hin zu Claudia Schiffer.

Am Freitag soll Winkler ins Koma gefallen sein. Später folgte die traurige Nachricht, dass er gestorben ist. Den Tod bestätigt das Umfeld der Familie des 73-Jährigen.

Bis zum Schluss am Herd

Am Donnerstag war der Koch noch selbst am Herd seiner „Residenz Heinz Winkler“ in Aschau im Chiemgau gestanden. Abends, auf dem Weg zum Auto, war er wegen eines Herzinfarkts zusammengebrochen und ins Krankenhaus gekommen, erzählte eine Managerin der Residenz im Gespräch mit dem Bayrischen Rundfunk.

Er konnte vorerst reanimiert werden. Im Rosenheimer Krankenhaus sei er aber ins künstliche Koma versetzt worden, aus dem er nicht mehr erwachte. Die Ärzte dort hatten, so die Managerin, einen Tag lang "um sein Leben gekämpft". Seine ganze Familie war im Krankenhaus und konnte sich noch verabschieden.

" Möge er in Frieden ruhen"

Auf der Homepage seines gastronomischen Betriebs heißt es: "Er ist von uns gegangen, so wie er gelebt hat. Möge er in Frieden ruhen und sein Andenken weit über sein Leben hinaus wirken. In unseren Herzen und unseren Erinnerungen wird ihm ein liebevoller Platz gewidmet sein."