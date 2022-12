Der Rest vom Weihnachtsfest: Was prominente Köche daraus zaubern

Tiroler Gröstl

von Fünf-Haubenkoch Benjamin Parth

„Gourmetrestaurant Stüva“, 6561 Ischgl

Zutaten für 4 Personen:

300 g Reste vom Festtagsbraten

1 kg Kartoffeln (ev. vorgekocht)

1 Zwiebel

10 g Schnittlauch

1 EL Butter

3 EL Öl

4 Eier

Kümmel

Pfeffer schwarz

Zubereitung:

- Die Zwiebel halbieren, schälen und fein würfeln.

- Schnittlauch waschen und in Röllchen schneiden. Rohe Kartoffeln garen, schälen und in Scheiben schneiden. Falls sie bereits vorgegart sind, gleich in Scheiben schneiden.

- In einer Pfanne 1 EL Öl auf hoher Stufe erhitzen.

- Kartoffeln in Salzwasser weich garen und schälen. Oder: Kartoffel-Reste vom Vortag verwenden und Kartoffelscheiben in der Pfanne ca. 10 Min. goldbraun anrösten.

- Zwiebeln ca. 1 Min. mit anbraten.

- 1 EL Butter und Fleisch zugeben und weitere 2 Min. braten.

- In einer weiteren Pfanne Öl auf hoher Stufe erhitzen: Eier in die Pfanne schlagen und ca. 4 Min. ausbacken.

- Mit Salz und Pfeffer würzen.

- Gröstl mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen, auf Teller verteilen und mit Spiegelei und Schnittlauch servieren.