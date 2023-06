Die Jurymitglieder löffelten sich durch je fünf Öle in vier Tranchen – nach Kategorien konnten Punkte vergeben werden, zudem wurden die Öle innerhalb der Gruppe gereiht. "Ein Kernöl muss nussig schmecken und an Brotrinde erinnern. Außerdem muss die Farbe der Öle im Lichtkoffer kontrolliert werden", erklärt Zötsch das Vorgehen. Wer zwischendurch den Geschmack neutralisieren will, darf zu Weißbrot, zu Apfelspalten oder zu einem Glas Wasser greifen. Und es darf gespuckt werden.

Steirischer Sieger

Der Sieger war schnell ermittelt und ging an die Steiermark: Die Brüder Johann und Franz Schelch holten sich zum ersten Mal Gold und zeigten sich im Interview mit dem KURIER glücklich und erleichtert: "Unsere Familie macht seit 40 Jahren Kernöl, aber erst seit dem Hype vor 20 Jahren konzentrieren wir uns darauf. Das Geheimnis: Wir versuchen, so schonend wie möglich vom Acker in die Flasche zu produzieren."