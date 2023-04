Bevor das Restaurant am Abend aufsperrt, gibt es täglich drei Gänge: Gegessen wird gemeinsam auf jenen Tischen, wo später die Gäste sitzen. "Jeder ist einmal an der Reihe und darf das Team verwöhnen. Dabei kochen wir worauf wir gerade Lust haben. Wenn wir Lust auf Burger haben, gibt es eben Burger. Aber selbstgemacht müssen sie sein. Vom Bun bis zum Patty", so Paul Ivić.

Verkocht werden dieselben Zutaten wie für die Speisen der Gäste: "Ich habe nie verstanden warum es in manchen Betrieben z.B. einen eigenen Mitarbeiterkaffee gibt. Bei uns bekommt das Team all das, was auch der Gast bekommt. Nur so können die Mitarbeiter Verständnis und Euphorie für Qualität entwickeln."

Zu den unter den Mitarbeitern beliebten Gerichten zählt der japanische Klassiker Okonomiyaki, eine Art japanische Palatschinke, aber auch auf Vorarlberger Käsköpfle darf man sich freuen.

Außerdem wird es die süßen Kreationen von Pâtissier Thomas Scheiblhofer geben sowie Naturweine und selbstgemachte alkoholfreie Getränke geben.

Info: Tian Staff Food, ab 26. April 2023, Herrengasse 6-8, 1010 Wien, Dienstag bis Freitag 11:45 bis 19 Uhr